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Marmara‘da afet hazırlığı

Marmara‘da afet hazırlığı

Ali Kürşat Büyükada
04:0031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
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Büyük İstanbul depreminin beklendiği Marmara Bölgesi’nde hazırlıklara hız veriliyor. Olası afetlerde barınma için ayrılan alanlar tespit edilerek kapasite artışı sağlanacak. Bu alanlarda yerel yönetimler altyapılarını hazırlayacak. Buna uygun olarak imar planları güncellenecek.

Olası Marmara depremine karşı hükümet hazırlıkları artırıyor. Kentsel dönüşüm ile yapı stokunun yenilenmesi için yeni adımlar atılırken afet anında barınma olanakları için de planlamalar yapılıyor. Bu kapsamda Marmara Bölgesi’ndeki afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının kesin tespiti önümüzdeki yıl yapılarak güncellenecek ve kapasite artışı sağlanacak.

Belirlenecek alanlarda valilik ve ilgili belediyeler tarafından barınma merkezlerinin altyapısı için çalışmalar yapılacak ve imar planlarına işlenecek.


AFET SONRASI İÇİN DE HAZIRLIK

Afet ve acil durumlar sonrasında müdahale kapasitesinin artırılması için de çalışmalar yapılıyor. Barınma alanları ve müdahale alanlarına afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve araçların tedariki yapılarak lojistik depolarda hazır bekletilecek. Gıda ve benzeri ürünler başta olmak üzere olası afete karşı sürekli yenilenerek her duruma karşı hazırlıklı olunacak. İstanbul başta olmak üzere hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri deprem riski altındaki farklı illere de hazırlanacak.


55 İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Toplamda Türkiye'nin 55 ilini kapsayacak olan bu kentsel dönüşüm strateji belgesi ile risk altındaki yapılar belirlenecek ve ilgili kişilere gerekli uyarılar yapılacak. Bunun yanı sıra ulusal ölçekte kentsel dönüşüm proje verilerinin izlenebilmesi için bilgi sistemi oluşturulacak. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü (ARAAD) sistemi tüm paydaşlar tarafından izlenebilecek ve hem deprem anında hem de öncesinde riskli alanlar bu sayede belirlenebilecek.



Yapay zekadan deprem tahmini: 30 gün detayına dikkat çekip İstanbul için verileri paylaştı

Yapay zekanın baş döndürücü ilerlemeleri her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni bir veriyle karşımız çıkan yapay zeka bu kez de deprem tahmininde bulundu. Türk bilim adamı, yapay zeka ile İstanbul'daki depremleri yüzde 91 oranında tahmin etmeyi başardı. Araştırmada dünyanın 'depreme en yatkın bölgelerinden' biri olan Kuzey Anadolu Fayı'na yakın bir şehir olan İstanbul'da yüzde 91,65'lik bir doğruluk oranına ulaşıldığı açıklanırken, geliştiren çalışmalarda San Diego için yüzde 98,53'lük bir doğruluk oranı elde edildiği ifade edildi. Yani yapay zeka teknolojisiyle depremleri tam bir ay önceden tahmin etmek artık mümkün.


#marmara
#deprem
#hazırlık

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