Marmara‘da afet hazırlığı

Deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son depremler güncel listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Depremler sonrası, az önce deprem mi, en son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu? sorularına yanıt aranıyor. Son deprem Malatya, Adana, Gaziantep, Kırıkkale, Kahramanmaraş ve daha pek çok ilde depremler meydana geldi. 30 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi...