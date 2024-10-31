Marmara‘da afet hazırlığı

Büyük İstanbul depreminin beklendiği Marmara Bölgesi’nde hazırlıklara hız veriliyor. Olası afetlerde barınma için ayrılan alanlar tespit edilerek kapasite artışı sağlanacak. Bu alanlarda yerel yönetimler altyapılarını hazırlayacak. Buna uygun olarak imar planları güncellenecek.
Olası Marmara depremine karşı hükümet hazırlıkları artırıyor. Kentsel dönüşüm ile yapı stokunun yenilenmesi için yeni adımlar atılırken afet anında barınma olanakları için de planlamalar yapılıyor. Bu kapsamda Marmara Bölgesi’ndeki afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının kesin tespiti önümüzdeki yıl yapılarak güncellenecek ve kapasite artışı sağlanacak.
Belirlenecek alanlarda valilik ve ilgili belediyeler tarafından barınma merkezlerinin altyapısı için çalışmalar yapılacak ve imar planlarına işlenecek.
AFET SONRASI İÇİN DE HAZIRLIK
Afet ve acil durumlar sonrasında müdahale kapasitesinin artırılması için de çalışmalar yapılıyor. Barınma alanları ve müdahale alanlarına afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve araçların tedariki yapılarak lojistik depolarda hazır bekletilecek. Gıda ve benzeri ürünler başta olmak üzere olası afete karşı sürekli yenilenerek her duruma karşı hazırlıklı olunacak. İstanbul başta olmak üzere hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri deprem riski altındaki farklı illere de hazırlanacak.
55 İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ
Toplamda Türkiye'nin 55 ilini kapsayacak olan bu kentsel dönüşüm strateji belgesi ile risk altındaki yapılar belirlenecek ve ilgili kişilere gerekli uyarılar yapılacak. Bunun yanı sıra ulusal ölçekte kentsel dönüşüm proje verilerinin izlenebilmesi için bilgi sistemi oluşturulacak. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü (ARAAD) sistemi tüm paydaşlar tarafından izlenebilecek ve hem deprem anında hem de öncesinde riskli alanlar bu sayede belirlenebilecek.