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Zorunlu afet sigortası 1 Ocak’ta başlıyor

Zorunlu afet sigortası 1 Ocak’ta başlıyor

04:0030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
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Türkiye'de 1 Ocak’tan itibaren tüm konutlar, zorunlu olarak sadece deprem değil toplam afet sigortası yaptırmak zorunda kalacak. Bu uygulama, konutların yaklaşık yüzde 80'inin afet sigortası kapsamına alınacağı anlamına geliyor.

2000 yılından bu yana Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kapsamında yürütülen zorunlu deprem sigortası, 1 Ocak 2025 itibariyle zorunlu afet sigortası ile değiştirilecek. Zorunlu afet sigortasıyla ilgili çalışmalar tamamlandı ve yasalaşmaya hazır hale geldi. Bu düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren ise uygulamaya konulması ön görülüyor.


150 BİN LİRALIK TEMİNAT

Türkiye genelinde sigortalanabilir 20 milyon konuttan 11 milyonunun zorunlu deprem sigortası mevcut. Zorunlu afet sigortası uygulamaya girdiğinde ise sigortalı konut sayısının 16 milyona ulaşması bekleniyor. Bu durum, konutların yaklaşık yüzde 80’inin afet sigortası kapsamına alınacağı anlamına geliyor. Zorunlu afet sigortası, afet sonrası vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 150 bin TL acil ihtiyaç teminatı sunuyor. Eğer sel nedeniyle konut içinde hafif hasar oluşursa bu teminatın yüzde 10 veya 15'i ödenecek. DASK, afetin hemen ardından bu ödemeyi gerçekleştirecek.


7 bölgeye özel sigorta primi

Deprem sigortasında olduğu gibi, afet sigortası da zorunlu hale gelecek. Bu sigorta, deprem, sel, heyelan, su baskını, fırtına, dolu ve orman yangını gibi tüm afetleri kapsayacak. Kapsam dışında kalan köy alanları ve köylerdeki konutlar da zorunlu afet sigortası kapsamına alınacak, böylece köylerdeki konutlar da bu sigortayı yaptırabilecek. Ayrıca elektrik, su, doğalgaz, internet abonelikleri ve tapu işlemleri için zorunlu olacak. Bu durumda afet sigortası olmayan konutlara elektrik, su, doğalgaz veya internet bağlantısı sağlanamayacak. Zorunlu afet sigortasında primler, afet bölgelerine göre farklılık gösterecek. Türkiye, deprem riskine göre 7 bölgeye ve sel riskine göre de 5 bölgeye ayrılmış durumda. Bu sistem, her bölgenin risk durumuna uygun prim belirlenmesine olanak tanıyacak.




#zorunlu afet sigortası
#türkiye
#ekonomi

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