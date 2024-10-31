Hatay'da deprem konutları yükseliyor: İşte konut ve iş yeri çalışmalarında son durum

Deprem bölgesindeki köylerde 4 bin 333, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 bin personel, afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor.





Deprem bölgesi genelinde 26 Ekim itibarıyla teslim edilen konut/ iş yeri sayısı 130 bin 565’e yükseldi.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılı sonunda teslim edilen konut/ iş yeri sayısını 201 bin 668’e yükseltmeyi hedefliyor.





11 ilde 2025 sonunda da bu sayının 452 bin 958’e yükselmesi için çalışmalar 7/24 çalışma esasıyla sürüyor.





GÜLDEREN MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi’nde 424 bin 469 metrekare alanda Gülderen TOKİ konutları inşa ediliyor. 29 Mart 2023’te ihalesi yapılan projede toplam 2 bin 681 konut yapılacak.





Şimdiye kadar bin 526 konut teslim edildi. 755 aile bölgeye taşındı, yaşam başladı.







