Hatay'da deprem konutları yükseliyor: İşte konut ve iş yeri çalışmalarında son durum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Hatay’da 26 bin 260 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar teslim edilen konut sayısının 44 bin 227’ye yükselmesi bekleniyor. Kentte 2025 yılı sonuna kadar toplam 158 bin 200 konut ve iş yeri inşa edilecek.
Deprem bölgesindeki köylerde 4 bin 333, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 bin personel, afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor.
Deprem bölgesi genelinde 26 Ekim itibarıyla teslim edilen konut/ iş yeri sayısı 130 bin 565’e yükseldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılı sonunda teslim edilen konut/ iş yeri sayısını 201 bin 668’e yükseltmeyi hedefliyor.
11 ilde 2025 sonunda da bu sayının 452 bin 958’e yükselmesi için çalışmalar 7/24 çalışma esasıyla sürüyor.
GÜLDEREN MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI
Hatay’ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi’nde 424 bin 469 metrekare alanda Gülderen TOKİ konutları inşa ediliyor. 29 Mart 2023’te ihalesi yapılan projede toplam 2 bin 681 konut yapılacak.
Şimdiye kadar bin 526 konut teslim edildi. 755 aile bölgeye taşındı, yaşam başladı.