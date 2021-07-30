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ANKARA

Afgan göçüne karşı 3 önlem

Afgan göçüne karşı sınırlardaki tedbirler güçlendirilirken TSK, üç aşamalı bir emniyet sistemi uyguluyor. İlk kademede gözetleme, kontrol, devriyeler, ikinci kademede engelleme, üçüncü kademede ise yakalama, sınır dışı etme ve hukuki işlem var. Güvenlik kaynakları, Afgan mültecilerle ilgili sosyal medyada yayınlanan fotoğrafların çoğunun güncel ya da Türkiye sınırlarına ait olmadığı bilgisini verdi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Afgan göçüne karşı 3 önlem
TSK, sınırlarda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziksel engellerin yanında 3 aşamalı bir emniyet sistemi uyguluyor.

Afganistan’da Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanmasına dönük çalışmaların ağustos içinde tamamlanması beklenirken, bir yandan da TSK gerekli hazırlıkları yapıyor. Güvenlik kaynakları, “Muharip bir görev almayacağız” dedi.

  • Basın bilgilendirme toplantısında Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hv. Muhabere Binbaşı Pınar Kara, Afganistan Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliği görevini Türkiye’nin üstlenmesine ilişkin devam eden çalışmalar ile hudut güvenliği konularında bilgi verdi.

Pınar Kara
Pınar Kara

ÖNCE PUSU SONRA DEVRİYE

Kara, sınırlarda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki engellerin yanında üç kademeli bir emniyet sistemi oluşturulduğunu kaydetti. Kara, “İlk kademede; hudut birliklerinin gözetleme, kontrol, pusu ve devriye faaliyetleri, ikinci kademede; komando unsurları ile geri bölgede, dere yataklarından geçişi engelleyecek şekilde hareketli pusu ve devriye faaliyetleri, son kademede ise Jandarma unsurları ile gerekli koordine kurularak yasa dışı geçiş yapan şahısların yakalanması ve sınır dışı edilmesi faaliyetleri icra edilmektedir” dedi.

SINIRA TAKVİYE

  • Kara şöyle devam etti: “Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır. İran sınır hattında 2019 yılında 74 bin 447 şahıs engellenmiş 5 bin 16 şahıs yakalanmış, 2020 yılında 127 bin 434 şahıs engellenmiş 185 şahıs yakalanmış, 2021’de ise 56 bin 994 şahıs engellenmiş 542 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son iki ayda hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 bin 786 şahıs yakalanmış, 31 bin 545 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.”

Muharip görev olmayacak

Binbaşı Kara, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın emniyetle işletilmesi görevinin Türkiye tarafından sürdürülmesi konusunda diğer ülke ve Afganistan yetkilileri ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Kara, “Göreve devam edilmesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır” diye konuştu.

O GÖRÜNTÜLER GÜNCEL DEĞİL

  • Güvenlik kaynakları ise şu anda Afganistan ile ilgili verilmiş bir karar olmadığını, çalışmaların ağustos içinde muhtemelen tamamlanacağını kaydetti. Güvenlik kaynakları, Afganistan’dan Türkiye’ye yasa dışı geçişler konusunda sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin çoğunun güncel veya Türkiye sınırlarına ait olmadığını kaydetti. Kaynaklar, “Yeni durum ortaya çıktıktan sonra da ek tedbirler alınmıştır. TSK bu konuda çok hassas ve ‘asker görüyor müdahale etmiyor’ diye bir durum kesinlikle söz konusu değil” bilgisini verdi.

PKK/YPG Tel Rıfat’ı boşaltsın

Güvenlik kaynakları, Suriye’nin kuzeyine Tel Rıfat’an PKK/YPG saldırıları konusunda ise “Gerekli karşılıkları veriyoruz ve Rusya nezdinde de buranın boşaltılması ve güvenli hale getirilmesi için gerekli girişimlerde bulunuyoruz” dedi. Binbaşı Pınar Kara, terörle mücadeleye ilişkin de bilgi verdi. 23 Nisan’da Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şu ana kadar 215 teröristin, Suriye harekat alanlarında ise son iki ayda DEAŞ mensupları dahil 229 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi FETÖ ile mücadelede 1 Ocak - 28 Temmuz tarihleri arasında; 2 bin 713 askeri personelin kamu görevinden çıkarıldığı bildirildi.

Hareketliliğe yakın takip

  • Güvenlik kaynakları, ABD’nin Dedeağaç’taki son faaliyetlerine ilişkin olarak da, Avrupa savunmasına yönelik rotasyon uygulaması olduğu bilgisini verdi. Kaynaklar, “ABD, Avrupa’ya destek kapsamındaki rotasyonunu sadece Dedeağaç’tan da yapmıyor. Daha önce Litvanya, Estonya, Baltık ülkelerinde de yapıldı. Biz bu hareketliliği yakından takip ediyoruz” bilgisini verdi. Kaynaklar, Dynamic Front 2021 Tatbikatı İkinci Safhası’nın ABD Avrupa Kara Komutanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile, 5-20 Eylül arasında Polatlı’da yapılacağını hatırlatarak, Amerika’nın 100 araç ve 260 personelle Türkiye’ye geleceğini kaydetti.
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