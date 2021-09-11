Daha da geri gittik

Afganistan İslam Emirliği’nde dün ilk Cuma namazı kılındı. Afganistan’ın en büyük camisi olan Başkent Kabil’deki Hacı Abdul Rahman Camii’nde devlet yetkilileri ve vatandaşlar birlikte saf tuttu. Baş imam Mevlevi Abid’in okuduğu cuma hutbesi dikkat çekti. Hutbede ABD işgalinin bitişi, göç ve kadın konularına yer verildi. Afganistan’ın ABD işgalinden temizlendiğini ifade eden Abid, “Afganistan 20 yıllık ABD işgalinden kurtuldu. ABD Afganistan’ı ıslah etmek için girmişti, fakat işgal etti. Bu geçen sürede kültürümüzü ve dinimizi etkilemeye çalıştılar. Halkımızı ülkesine düşman ettiler. Bizim onlarla bir arada durmamız asla mümkün değil” dedi.

KADINLARA: OYUNA GELMEYİN

Göç edenlerin yanlış yaptığını kaydeden Abid, “Havalimanındaki olaylar bizim için utanç vericiydi. Bizim ülkemiz şehitlerin ve sahabelerin kanlarıyla kuruldu. Biz onlar sayesinde varız. Çocuklarımızın, kadınlarımızın aklına girmeye çalıştılar. Gidenlere söyleyin ülkelerine dönsün. Gitmek isteyenler de vazgeçsin” dedi. Ülkeyi birlikte kurtarmanın önemine dikkat çeken Abid, şunları kaydetti: “ABD yetişmiş insanlarımızı götürmek istiyor. Tüm Müslümanlara sesleniyorum; birlik olalım. Hep birlikte ülkemizi kurtaralım. Taliban’a sesleniyorum, memurların maaşını ödeyin. Kadınlara sesleniyorum, kimsenin oyununa gelmeyin. Hepinizin hakları bizde sabittir. Lütfen onlara uymayın.”

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Hükümetin kurulmasının ardından Afganistan İslam Emirliği’nde dün ilk Cuma namazı kılındı. Hutbede ABD işgalinin bitişi, göç ve kadın konuları işlendi. Gidenlere ülkelerine dönme çağrısı yapılan hutbede, ülkeyi hep birlikte kurtarmanın önemine dikkat çekildi. Baş imam Mevlevi Abid, kadınlara da “Kimsenin oyununa gelmeyin” diye seslendi.

11 EYLÜL'LE GERİ GİTTİK

İkiz kuleler saldırısını bahane eden ABD, Usama bin Ladin’i yakalamak için Afganistan’a girdi. Bugün 11 Eylül 2001’deki saldırının 20’nci yıldönümü. İki hafta önce ABD’nin 20 yıllık işgali son buldu. Biz de Yeni Şafak olarak Afganlarla 11 Eylül’ü konuştuk. Olayları dün gibi hatırlayan Afgan halkı, ABD işgalinden sonra asla düzelemediklerini kaydetti.

BAŞA DÖNDÜK

O günü hiç unutmadığını söyleyen Muhammed Veli, “11 Eylül bizim için utanç verici bir gündü. Afganistan’ı işgal etmek için ABD bahane uydurdu. Yeni bir hükümet kuruldu. Kendi ajanlarını ülkeye yerleştirdi. Yenilik getireceğini söyledi ama biz geri gittik. Tekrar başa döndük. Şimdi kötü yönetim gitti. Güvenliğimiz sağlandı. 5 yıl sonra umarım ABD’nin izleri de tamamen silinir” dedi.

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Muhammed Veli

BİZİ SÖMÜRDÜLER

11 Eylül’de çocuk olduğunu anlatan Esma Hadid, “Aslında başta ABD’nin gelmesine sevinmiştik. Ancak beklediğimiz gibi olmadı. Bizi sömürdüler” şeklinde konuştu. Mimar Abdurrafi Haydari ise şunları söyledi: “Burası çok karışıktı. Cumhuriyet kurulacak sandık ama öyle olmadı. Devlet kuruldu, hep rüşvet ve adam kayırma oldu. Ortalık çok güvensizdi. Şimdi güvenlik sağlandı.”

Mimar Abdurrafi Haydari

GÜNDEM Yeni Şafak dünyanın konuştuğu Afganistan'da