Afrin’de  sadece milli İHA’lar  görev yaptı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu”nun son gününde gençlerle biraraya geldi. Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda sadece milli insansuz hava araçlarının uçabildiğini söyleyen Bayraktar, yurt dışından alınan hiçbir İHA'nın burada görev yapamadığını kaydetti.

MİLLİLİK ÖNEM KAZANDI

Yurt dışından alınan İHA'ların talimatnamesinde yer alan maddelere göre bulutlu, yağmurlu ya da karlı havalarda uçuş yapılamayacağının yazıldığını belirten Bayraktar, “Bizim askerimiz, polisimiz görev yapıyor ve kar kış dinlemiyor. Biz de dedik ki bizim uçağımız milli ve sahibi biziz. İstersek bir değil bin adet üretiriz. Her türlü garantiyi verdik ve uçun dedik. Uçaklarımız da Afrin operasyonunda tam başarıya ulaştı” diye konuştu. Bayraktar, Bayraktar TB2 silahlı İnsansız Hava Aracı’nın ardından Akıncı İHA’larının da 2019’da göklerde olacağını kaydetti.

ŞU AN 15 İHA BİZİ İZLİYOR

Bayraktar, şu ana kadar 58 adet İHA'yı TSK’ya teslim ettiklerini söyledi. 70 bin uçuş saati yapan İHA'ların her ay 6 bin saat uçuş yaptığını kaydeden Bayraktar, “Şu an biz burada konuşurken belki de 10-15 adet İHA havada ülkemizin emniyetini sağlamak için uçuş gerçekleştiriyor” diye konuştu.

O ANLAYIŞ GERİDE KALDI

Gençlerin teknolojinin gelişen ve değişen dünyadaki önemine dikkat etmesi gerektiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise, “İnanıyorum ki 2023’te ilk uçağımızı da uçuracağız. Artık inşallah geri dönmeyen, bizi kimsenin durduramayacağı teknolojide en üst noktaya kadar erişebileceğimiz bir süreci hep beraber yaşarız. Sadece devlet yapsın bizde alalım anlayışı artık geride kaldı” dedi.