Gündem Afrinde sadecemilli İHAlar görev yaptı
3. SAYFA

Afrin’de  sadece milli İHA’lar  görev yaptı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yurt dışından alınan İHA’ların talimatnamesinde bulutlu, yağmurlu ya da karlı havalarda uçuş yapılamayacağının yazılı olduğunu belirterek, “Afrin’de sadece milli uçaklarımız uçtu” dedi.

Fatih Özer Yeni Şafak
​Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar
​Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu”nun son gününde gençlerle biraraya geldi. Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda sadece milli insansuz hava araçlarının uçabildiğini söyleyen Bayraktar, yurt dışından alınan hiçbir İHA'nın burada görev yapamadığını kaydetti.

MİLLİLİK ÖNEM KAZANDI

Yurt dışından alınan İHA'ların talimatnamesinde yer alan maddelere göre bulutlu, yağmurlu ya da karlı havalarda uçuş yapılamayacağının yazıldığını belirten Bayraktar, “Bizim askerimiz, polisimiz görev yapıyor ve kar kış dinlemiyor. Biz de dedik ki bizim uçağımız milli ve sahibi biziz. İstersek bir değil bin adet üretiriz. Her türlü garantiyi verdik ve uçun dedik. Uçaklarımız da Afrin operasyonunda tam başarıya ulaştı” diye konuştu. Bayraktar, Bayraktar TB2 silahlı İnsansız Hava Aracı’nın ardından Akıncı İHA’larının da 2019’da göklerde olacağını kaydetti.

ŞU AN 15 İHA BİZİ İZLİYOR

Bayraktar, şu ana kadar 58 adet İHA'yı TSK’ya teslim ettiklerini söyledi. 70 bin uçuş saati yapan İHA'ların her ay 6 bin saat uçuş yaptığını kaydeden Bayraktar, “Şu an biz burada konuşurken belki de 10-15 adet İHA havada ülkemizin emniyetini sağlamak için uçuş gerçekleştiriyor” diye konuştu.

O ANLAYIŞ GERİDE KALDI

Gençlerin teknolojinin gelişen ve değişen dünyadaki önemine dikkat etmesi gerektiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise, “İnanıyorum ki 2023’te ilk uçağımızı da uçuracağız. Artık inşallah geri dönmeyen, bizi kimsenin durduramayacağı teknolojide en üst noktaya kadar erişebileceğimiz bir süreci hep beraber yaşarız. Sadece devlet yapsın bizde alalım anlayışı artık geride kaldı” dedi.

REKLAM
Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

İstanbul Konsolosluğuna girdikten sonra haber alınamıyordu.
En net durum tespiti

En net durum tespiti

İster tır, ister vagonlarla silah versinler, bunun sonu olmadığını anladılar.
Provokatörlere gözaltı

Provokatörlere gözaltı

PKK/KCK'ya yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi.
Olay kararın perde arkası

Olay kararın perde arkası

'Kaptan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı.

Filistin direniyor

Filistin direniyor

Nerede zalimin zulmüne direniş varsa Türk Bayrağı orada.
İsrail gerçek mermilerle saldırdı

İsrail gerçek mermilerle saldırdı

Büyük dönüş yürüyüşünde 3 şehit, yüzlerce yaralı...
Beyaz Saray Dragonfly'dan tedirgin

Beyaz Saray Dragonfly'dan tedirgin

​Çin için geliştirilen arama motoru Google ile Beyazsaray'ı karşı karşıya getirdi.

INTERPOL başkanı kayıp

INTERPOL başkanı kayıp

​29 Eylül'den beri ortada yok, soruşturma başlatıldı.

Gündeme geldiğitek konu: Hakaret

Gündeme geldiğitek konu: Hakaret

Şengör: Biz cahil bir milletiz, Yıldırım Bayezid enayi...
Bahçeli affetmedi

Bahçeli affetmedi

MHP'nin Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı.
Geriye hikayeleri kaldı

Geriye hikayeleri kaldı

Şehit düşen askerlerimizden arda kalanlar...
Fezlekeleri hazır

Fezlekeleri hazır

Başsavcılık, 12 HDP'li 3 CHP'li vekile fezleke düzenledi.
7 ay sonrageri döndüler

7 ay sonrageri döndüler

Eylül ayında 112 milyon dolarlık alım yaptılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.