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Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem

Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem

07:3213/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
DHA
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03:14'de meydana gelen depremin derinliği ise 10.26 km olarak açıklandı. Kendini sokağa atan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Kandilli
Rasathanesi verilerine göre saat 03.14'te Merkez üssü Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.26 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Isparta ve Eskişehir'de de hissedildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.



Öte yandan, deprem anında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; park halindeki araçların kısa süre sallandığı anlar da yer aldı. 



'5 gibi hissettim'


Deprem anını anlatan vatandaşlardan Mehmet Gümüş, "4 gibi söylüyorlar ama ben 5 gibi hissettim. Bayağı bir şiddetliydi, ben oturuyordum. Oturduğum yerden bayağı bir sallandım. Korku dolu anlar yaşadım. Hemen komşuları bilgilendirdim aşağı inmeleri için. Bütün komşular aşağıya indi, şimdilik bir şey yok. Çok şükür bunu da atlattık" dedi.



Valilik açıklama yaptı


Afyonkarahisar Valiliği de depreme ilişkin yaptığı açıklamada herhangi olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 03.14'te merkez üssü Afyonkarahisar (Merkez) olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 112 Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."



#Afyonkarahisar
#deprem
#Kandilli

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