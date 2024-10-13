Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem

"Saat 03.14'te merkez üssü Afyonkarahisar (Merkez) olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 112 Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."