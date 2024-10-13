Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03:14'de meydana gelen depremin derinliği ise 10.26 km olarak açıklandı. Kendini sokağa atan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Öte yandan, deprem anında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; park halindeki araçların kısa süre sallandığı anlar da yer aldı.
'5 gibi hissettim'
Deprem anını anlatan vatandaşlardan Mehmet Gümüş, "4 gibi söylüyorlar ama ben 5 gibi hissettim. Bayağı bir şiddetliydi, ben oturuyordum. Oturduğum yerden bayağı bir sallandım. Korku dolu anlar yaşadım. Hemen komşuları bilgilendirdim aşağı inmeleri için. Bütün komşular aşağıya indi, şimdilik bir şey yok. Çok şükür bunu da atlattık" dedi.
Valilik açıklama yaptı
Afyonkarahisar Valiliği de depreme ilişkin yaptığı açıklamada herhangi olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: