Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: Yedi kişi yaralandı

18:3124/10/2025, Cuma
AA
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Afyonkarahisar'ın Esentepe Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler dahil 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ö.D. (51) idaresindeki 03 AHA 434 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde İ.Ç'nin (20) kullandığı 34 DEU 376 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


#Afyonkarahisar
#otomobil
#kaza
