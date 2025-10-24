Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: Yedi kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Esentepe Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler dahil 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ö.D. (51) idaresindeki 03 AHA 434 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde İ.Ç'nin (20) kullandığı 34 DEU 376 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.