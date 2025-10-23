Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Motosiklet sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti

23:0123/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
55 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (Foto: Arşiv)
55 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (Foto: Arşiv)

Adıyaman'da motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Adıyaman’da motosiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta Karayolu Beşpınar Köprüsü yakınlarında Mehmet Bektaş (55) idaresindeki motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Bektaş ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bektaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bektaş’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Adıyaman
#Kaza
#Motosiklet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Kura listesi ve sorgulama ekran