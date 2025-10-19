Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Dört ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, İbrahim B. (34), idaresindeki plakası öğrenemeyen otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Battalhöyük köyü mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Feci kazada otomobil sürücüsü İbrahim B. ile otomobilde bulunan Kadriye B. (27) Zeynep B. (4) ve Elif B. (2) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.