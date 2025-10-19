Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Dört ağır yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen trafik kazası sonucu dört kişi ağır yaralandı.

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim B. (34), idaresindeki plakası öğrenemeyen otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Battalhöyük köyü mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Feci kazada otomobil sürücüsü İbrahim B. ile otomobilde bulunan Kadriye B. (27) Zeynep B. (4) ve Elif B. (2) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



