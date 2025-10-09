Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: İki ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi B.Ö (25) yönetimindeki 02 HU 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü B.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M. P., (25) ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.