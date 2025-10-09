Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: İki ağır yaralı

00:389/10/2025, Perşembe
IHA
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adıyaman-Kahta Karayolu Samsat yol ayrımında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi B.Ö (25) yönetimindeki 02 HU 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü B.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M. P., (25) ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan bir yaralı, Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Adıyaman
#Trafik kazası
#Otomobil
