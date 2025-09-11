Yeni Şafak
Adıyaman’da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

21:3411/09/2025, Perşembe
IHA
Adıyaman’ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Besni ilçesi uzay çatı bölgesinde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli şahıs ile Mazlum Korkmaz (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Korkmaz vücuduna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mazlum Korkmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlatırken, M.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Adıyaman
#silahlı kavga
#ölüm
