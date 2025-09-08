Yeni Şafak
Caddede karşılaşan husumetliler arasında silahlı kavga

18:158/09/2025, Pazartesi
IHA
Niğde'de Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi üzerinde karşılaşan iki husumetli arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Niğde’de aralarında husumet bulunan 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan A.K.Ç. ile A.İ. caddede karşılaştı. Kısa sürede tartışmaya dönüşen karşılaşmada, A.K.Ç. yanında bulundurduğu pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu A.İ. bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.İ, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.K.Ç. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



