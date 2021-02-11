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AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kan donduran olay: 16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Oktay U., sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.'yu (16) boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı.

Haber Merkezi DHA
Afyonkarahisar'da kızını bıçakla yaralayan baba yakalandı.
Afyonkarahisar'da kızını bıçakla yaralayan baba yakalandı.

Olay, Sandıklı ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Oktay U., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 16 yaşındaki kızı H.U’yu boğazından bıçakladı. Yaralanarak kanlar içinde kalan genç kızı bir binanın girişine sığınarak yardım istedi.

DHA
Oktay U., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 16 yaşındaki kızı H.U’yu boğazından bıçakladı.

Bu sırada olay yerinden geçen jandarma ekipleri hemen yaşananlara müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı.

DHA
Bu sırada olay yerinden geçen jandarma ekipleri hemen yaşananlara müdahale etti.

Ekipler kızını bıçaklayan babayı yakaladıktan sonra olay yerine 112 Acil servis ambulansı istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.U.’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

DHA

Genç kız burada ameliyata alınırken, baba Oktay U.’nun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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