Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde okulların tatil olduğu açıklandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 30 Aralık Pazartesi günü tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurarak, "Lütfen soğuk ve yağışlı havalarda dikkatli olun ve keyifli bir kar tatili geçirin." dedi. Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.
Afyonkarahisar
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Konuya ilişkin açıklamayı
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı
sosyal medya hesabından duyurdu.
Şehirde kar yağışının ve buzlanmanın gece saatlerinden itibaren etkisini artırmasının beklendiğini ifade eden Yiğitbaşı, okulların bugün (30 Aralık Pazartesi) bir gün süreyle tatil edildiğini belirterek, "
Sizlerin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Lütfen soğuk ve yağışlı havalarda dikkatli olun ve keyifli bir kar tatili geçirin.
" dedi.
Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak
Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak
Öte yandan Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada da meteorolojik verilere dikkat çekilerek, "
Gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımın da yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarının (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerine 30 Aralık 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
" denildi.
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