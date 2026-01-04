Yeni Şafak
Afyonkarahisar'da TIR ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

18:594/01/2026, Pazar
DHA
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan üç tekerlekli motosikletteki Döndü Korkmaz hayatını kaybederken, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tedavisi süren yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bolvadin-Emirdağ karayolu, belediye kavşağında meydana geldi. K.T. idaresindeki 26 ZC 674 plakalı TIR ile A.K. yönetimindeki 03 AFN 743 plakalı üç tekerlekli motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu. Sürücü A.K. ile motosikletteki A.N.K. (10), R.F.K. (7) ile Döndü Korkmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Döndü Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

