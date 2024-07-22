Ağrı Dağı'nda kaybolmuşlardı: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum'da son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve beraberinde gelen sel felaketleri bölgeyi alt üst etti. Şiddetli yağış sonrası bazı köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı. Sel sonrası ortaya çıkan manzaralar afetin boyutunu gözler önüne serdi. Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında AFAD Kriz Merkezi'nde, Erzurum ve ilçelerinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel felaketlerinin değerlendirmesini yapmak üzere ilgili kurumların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; sel bölgelerinde son durum değerlendirmesi ve müdahalede bulunan ilgili kurumların koordinasyonu görüşüldü.