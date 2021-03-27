Ahlaksız dergiye dava açıldı: 4 yıl hapis isteniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren ahlaksız bir karikatüre yer veren Fransız Charlie Hebdo’nun yöneticilerine dava açıldı. İddianamede derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit’in işlenen suçtan silsile halinde sorumlu oldukları bildirildi. “Söz konusu karikatürün basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti içerisinde kalır bir yanının olmadığı, Cumhurbaşkanı’nın şeref onur ve saygınlığını çok açık ve bariz bir şekilde zedeleme maksadıyla hazırlandığı yönünde kanaat oluşmaktadır” denilen iddianamede, şüphelilerin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan birer yıldan 4’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

GÜNDEM Fransız Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı