‘Ahmak Davası'nda cezası onandı

04:0020/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
Ekrem İmamoğlu
İstinaf Mahkemesi, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine ‘ahmak’ diyerek hakaret ettiği için verilen hapis cezasını onadı. Mahkeme, İmamoğlu’na verilen “2 yıl 7 ay 15 gün” hapis cezasını, hesap hatası yapıldığı gerekçesiyle “1 yıl 19 ay 15 gün” olarak güncelledi.

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019'da bir basın açıklamasında YSK üyelerine ‘ahmak’ diyerek hakaret ettiği için verilen hapis cezası onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu. Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına hükmeden daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna karar verdi.


SON KARAR YARGITAY’IN

Kararda, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde, TCK'nin 43/2-1 maddesinin uygulanması sırasında hesap hatası sebebiyle netice hapis cezasının "1 yıl 19 ay 15 gün hapis yerine 2 yıl 7 ay 15 gün hapis" olarak belirlenmesi suretiyle cezanın hesaplanmasındaki hata dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hatanın bulunmadığı kaydedildi.

Daire, istinaf başvurusunu Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddine hükmetti. Onanan kararda, sanığın seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasını kapsayan TCK'nin 53/1 maddesinin de uygulanmasına hükmedilmişti. Dava hakkındaki son kararı ise Yargıtay verecek.


