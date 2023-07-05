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Aile Bakanlığı harekete geçti: Niğde'de 15 yaşında evlendirilmek istenen kız çocuğu Bakanlık kuruluşuna yerleştirildi

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi’nde 15 yaşındaki kız çocuğu A.Ö. zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yardım istedi. Küçük kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. A.Ö. evinde alınarak koruma altına alındı. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 15 yaşındaki kız çocuğu hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlık kuruluşuna yerleştirildiği belirtildi.

00:39 . 5/07/2023 Çarşamba
DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Niğde’de zorla evlendirildiğini söyleyerek yardım isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu A.Ö., jandarma tarafından kurtarılarak koruma altına alındı.


Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi’nde A.Ö., zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yardım istedi. Küçük kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinde alınarak koruma altına alındı.

İddialarla ilgili soruşturma başlatılırken Niğde Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya mecralarında, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi’nde ikamet eden bir kız çocuğunun, 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımları üzerine güvenlik güçlerimiz ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir" denildi.

Aile Bakanlığı harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğünün harekete geçtiğini, hakkında bakım tedbiri kararı alınan çocuğun Bakanlık kuruluşuna yerleştirildiğini bildirdi.


Bakanlık, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.


Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.




#Niğde
#Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı
#Altunhisar
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