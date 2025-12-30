Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Ailelere çevrimiçi psikolojik destek

Ailelere çevrimiçi psikolojik destek

04:0030/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Aile Yılı'nda çevrimiçi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetleri 7 ilde pilot olarak hayata geçirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması amacı ve danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık ve bireysel danışmanlık hizmetleri, 81 ilde il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve ihtisaslaşmış aile danışmanlığı birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunuluyor. Bu uygulamayla toplumda aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor. Pilot çalışma kapsamında, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya illeri belirlendi. Pilot uygulama ile çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını, "e-Ailem" sistemi ve "psikodestek.aile.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.



#Aile
#Toplum
#Aile Ve Sosyal Hizmet Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zamanın suda yansıdığı masal köyü Hallstatt