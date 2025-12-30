Ailelere çevrimiçi psikolojik destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması amacı ve danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık ve bireysel danışmanlık hizmetleri, 81 ilde il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve ihtisaslaşmış aile danışmanlığı birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunuluyor. Bu uygulamayla toplumda aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor. Pilot çalışma kapsamında, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya illeri belirlendi. Pilot uygulama ile çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını, "e-Ailem" sistemi ve "psikodestek.aile.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.