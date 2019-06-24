Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Ailesinin şaka yaptığını sandığı genç boğuldu
ANTALYA

Ailesinin şaka yaptığını sandığı genç boğuldu

Antalya Serik'te ailesiyle birlikte gittiği piknikte ırmağa giren 16 yaşındaki genç, ailesinin gözü önünde boğuldu. Ailesi suda çırpınan gencin şaka yaptığını sandı.

Haber Merkezi DHA
Jandarma ekipleri boğulan gencin cesedini sudan çıkardı.
Jandarma ekipleri boğulan gencin cesedini sudan çıkardı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ailesiyle gittiği piknikte ırmağa giren Tayfun Karaşahin (16) bir anda suda çırpınmaya başladı. Yakınlarının şaka yaptığını düşündüğü Tayfun, bir anda gözden kayboldu. Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmasıyla, Tayfun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi'ndeki Köprüçayı Irmağı kenarında bulunan Serik Belediyesi'ne ait piknik alanında meydana geldi. Deniztepesi Mahallesi'nde oturan Karaşahin ailesi, piknik yapmak için bölgeye gittiğinde, Tayfun Karaşahin ırmağa girdi. Bir süre sonra Tayfun, suda çırpınmaya başladı. Ailesi ve çevredekiler Tayfun'un önce şaka yaptığını sandı. Kısa sürede durumun ciddi olduğunu anlayan yakınları ve çevredekiler, Tayfun'u kurtarmak için suya atladı anca çocuk bir anda gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ile İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Kaymakam Haluk Şimşek ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece de takip ettiği aramada, yaklaşık 2 saatin sonunda Tayfun'un suya girdiği noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Tayfun Karaşahin'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Tayfun Karaşahin'in cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

İrana drone yanıtı

İran'a drone yanıtı

​Trump, ek yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı.
Katardan dev sevkiyat

Katar'dan dev sevkiyat

Türkiye, Katar'dan 207 bin metreküplük LNG ithal etti.
MEB takvimi açıkladı

MEB takvimi açıkladı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 9 Ağustos'ta.
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

Mersin'de yük treni minibüs biçti. Ölü ve yaralılar var.
Sıcak hava geliyor

Sıcak hava geliyor

​Meteorolojiden Türkiye geneline sıcaklık uyarısı yapıldı.
Arap gençleri:<br>Lider Erdoğan

Arap gençleri:
Lider Erdoğan

Arap dünyasında yapılan anket ilginç sonuçlar ortaya koydu.
İki savaş uçağı düştü

İki savaş uçağı düştü

Pilotlar kendini fırlatarak kurtuldu.
Listeye 4 çizik birden

Listeye 4 çizik birden

Tunceli'de biri turuncu 3'ü gri listede bulunan teröristler öldürüldü.

Hangi yaptırım<br>olursa olsun S-400'ü aldık

Hangi yaptırım
olursa olsun S-400'ü aldık

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert sözler.
Kaçan darbeci öldürüldü

Kaçan darbeci öldürüldü

​Etiyopya'da darbe girişimi bastırılmıştı.
81 ile kayısı uyarısı

81 ile kayısı uyarısı

'Malatya' ismini kullananlara yönelik dava açılacak.
2 teröristin peşindeler

2 teröristin peşindeler

​Mehmetçik, Doğu Karadeniz'de operasyonlarını sürdürüyor.
İtiraz süreci başladı

İtiraz süreci başladı

​YSK Başkanı Güven'den seçim sonucu açıklaması.
Gerçekler bilinmeli

Gerçekler bilinmeli

​Pakistanlı fizikçi, Mursi'nin ölümüyle ilgili sır perdesini araladı.
Gerekirse<br>yeniden vururuz

Gerekirse
yeniden vururuz

​İran-ABD krizi devam ediyor.
3 girişli<br>mağarada bulundu

3 girişli
mağarada bulundu

​Pençe Harekatı'nda PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.