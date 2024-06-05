Aileyi ‘büyütme’ önerileri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Kurban Bayramı bu sene 15-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Bu sebeple aile destek programı ödeme tarihleri merak ediliyor. Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Haziran ayı aile destek ödeme takvimi haberimizde.