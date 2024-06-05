Aileyi ‘büyütme’ önerileri

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, programda nüfus artışı ve doğum oranları konusu ve bu konuda alınabilecek tedbirler de ortaya kondu. Bu çerçevede 2015’te Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Ebe Gebe Projesi’nin çıktılarına atıf yapıldı. Proje sayesinde doğum sayısı sınırlandıran sezaryende Konya örneği verilerek yüzde 20 düşüş sağlandığına işaret edildi.
VERGİ TEŞVİKİ
Doğum oranlarının yükseltilmesine multidisipliner bakılması önerilirken Çalışma, Sağlık, Ekonomi ve Aile bakanlıklarının ortak çalışma yürütmesi üzerinde durulurken 5 çocuklu ailelere 3 çocuktan sonra vergi indirimi sağlanması, bu ailelerin aldıkları kredilerde faiz oranlarının düşük tutulması önerildi. AK Parti’nin önümüzdeki günlerde çalışan annelere yönelik başta olmak üzere aile ve kadın üzerine bir çalıştay düzenlemesi bekleniyor.