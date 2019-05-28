Aırbagde zehir zulası

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Mayıs'ta Küçükçekmece'de bir adrese ve bir araca operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeyi takibe alan polis ekipleri, yüklü miktarda sevkiyatı öğrenince operasyon için düğmeye bastı. Zehir tacirlerinin uyuşturucu sevkiyatını yaptığı otomobil trafikte durduruldu. Aracın bagajında yapılan aramada 1 milyon 800 bin adet extacy hap, 30 kg kokain ve uzun namlulu silah ele geçirildi. Kokain ambalajlarında Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti. Söz konusu operasyonda, D.S (40) ve A.G. (33) gözaltına alındı.

ASTARA EMDİRMİŞLER

26 Mayıs'ta Bakırköy'de bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda da İran'ın yöresel kıyafetlerine emdirilmiş 12 kg afyon sakızı ele geçirildi. Polisten ve narkotik köpeğinden gizlemek için özel bir solüsyonla sıvı hale getirilen afyon sakızı elbisenin astarına emdirildiği daha sonra ise kurutulduğu tespit edildi. Zehir tacirlerinin kurutulan uyuşturucuyu yine özel bir yöntemle astardan ayrıştırduğı da tespit edildi. Operasyonda İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.S (40) ve A.G (33) ile İran uyruklular R.H.E (21), S.B (33) ve B.T (37) tutuklandı.

Özel yapım

Küçükçekmece'de 2 milyona yakın uyuşturucu hapın ele geçirildiği araçta tespit edilen zula özel tasarlanmış. Araç çalıştırıldıktan sonra arka cam rezistans düğmesi ile çocuk kilidi düğmesine aynı anda basıldığında, yolcu hava yastığı kapağı açılıyor.

İnternete sıkı takip



Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, 29 ilde 100 ekip ve 290 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen NARKONET-4 operasyonunda sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirdikleri tespit edilen 56 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. TCK'nin 190'ıncı maddesi 1/C ve 2. fıkralarında, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılır” hükmü yer alıyor.