AJet'in İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı hasta yolcu nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı

AJet'in İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı hasta yolcu nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı

AJet'in, Sabiha Gökçen-Tahran seferini yapan uçağı, hasta yolcu nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"VF 183 koduyla Sabiha Gökçen-Tahran seferini yapan yolcu uçağımız, rahatsızlanan yolcu nedeniyle acil iniş kodu vererek Ankara'ya iniş yapmıştır. Rahatsızlanan yolcu uçaktan indirilerek hastaneye kaldırılmıştır. Yeniden havalanan uçak Tahran'a inişini gerçekleştirmiştir."



