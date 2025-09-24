Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AJet'ten 9 dolara Balkanlar dahil Avrupa'ya seyahat fırsatı

AJet'ten 9 dolara Balkanlar dahil Avrupa'ya seyahat fırsatı

15:0824/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025-29 Mart 2026'da Balkanlar dahil AJet'in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek.
Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025-29 Mart 2026'da Balkanlar dahil AJet'in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek.

AJet, kış dönemi Avrupa ve Balkan uçuşları için büyük bir kampanya başlattı. Viyana’dan Cenevre’ye, Berlin’den Zürih’e, Saraybosna’dan Üsküp’e kadar geniş bir destinasyon ağını kapsayan kampanya kapsamında 100 bin koltuk, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli indirimli biletler, 26 Eylül saat 23.59’a kadar AJet.com, mobil uygulama, yetkili acenteler ve çağrı merkezlerinden temin edilebilecek.

AJet, Balkanlar dahil Avrupa seyahatlerinde 9 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in Viyana'dan Cenevre'ye, Berlin'den Zürih'e, Saraybosna'dan Üsküp'e kadar tüm Avrupa destinasyonlarını kapsayan kampanyası, kış seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor.


Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025-29 Mart 2026'da Balkanlar dahil AJet'in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek. İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den, 26 Eylül saat 23.59'a kadar satışta olacak. AJet, kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Kampanya ile satışa sunulan indirimli "basic" biletler, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri, çağrı merkezlerinden alınabilecek.



#ajet
#Avrupa
#Balkanlar
#indirim
#kampanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ajet indirimli yurt dışı uçak bileti kampanyası başlattı