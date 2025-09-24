AJet'ten 9 dolara Balkanlar dahil Avrupa'ya seyahat fırsatı

AJet, kış dönemi Avrupa ve Balkan uçuşları için büyük bir kampanya başlattı. Viyana’dan Cenevre’ye, Berlin’den Zürih’e, Saraybosna’dan Üsküp’e kadar geniş bir destinasyon ağını kapsayan kampanya kapsamında 100 bin koltuk, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli indirimli biletler, 26 Eylül saat 23.59’a kadar AJet.com, mobil uygulama, yetkili acenteler ve çağrı merkezlerinden temin edilebilecek.
AJet, Balkanlar dahil Avrupa seyahatlerinde 9 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in Viyana'dan Cenevre'ye, Berlin'den Zürih'e, Saraybosna'dan Üsküp'e kadar tüm Avrupa destinasyonlarını kapsayan kampanyası, kış seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor.
Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025-29 Mart 2026'da Balkanlar dahil AJet'in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek. İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den, 26 Eylül saat 23.59'a kadar satışta olacak. AJet, kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Kampanya ile satışa sunulan indirimli "basic" biletler, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri, çağrı merkezlerinden alınabilecek.