Cuesta’nın her geçen gün yıldızı parlıyor: Yine gündem oldu!

Brezilya Serie A'sının ateşli "Clássico dos Milhões" derbisinde Vasco da Gama, Flamengo ile 1-1 berabere kalırken, yazın Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu kiralık gelen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta 90 dakika sahada kaldı ve savunmada kusursuz bir görüntü çizdi.
Yaz transfer döneminde Galatasaray’dan Vasco de Gama’ya kiralanan Carlos Cuesta, Brezilya ekibindeki ikinci maçına derbide çıktı.
Yeni takımındaki ilk maçında oyuna sonradan dahil olan ve attığı golle beraberliği getiren Cuesta, hafta sonunda Flamengo ile Vasco de Gama arasında oynanan “Classico dos Milhoes” derbisinde 90 dakika sahada kaldı.
Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken Vasco de Gama Teknik Direktörü Fernando Diniz, Kolombiyalı stoperin başarılı performans sergilediğini söyledi.
Brezilya basınından Globo Esporte’nin aktardığı habere göre Diniz Cuesta için, “Sadece sağlam bir performans değil, çok iyi bir performans. Savunmada hiçbir hata yaptığını sanmıyorum. Takım tehlikedeyken ivme kazanmasına yardımcı oldu.
Çok karakterli bir oyuncu ve Robert Renan ile birlikte transfer döneminde büyük bir başarı elde ettiler. Oyuncu transfer etmek için acele ediyorduk ve kısıtlı bütçemizle transfer döneminde bazı iyi transferler yapmayı başardık.” dedi.
Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Carlos Cuesta, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Vasco de Gama'ya kiralanmıştı.