Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Cuesta’nın her geçen gün yıldızı parlıyor: Yine gündem oldu!

Cuesta’nın her geçen gün yıldızı parlıyor: Yine gündem oldu!

14:5724/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Brezilya Serie A'sının ateşli "Clássico dos Milhões" derbisinde Vasco da Gama, Flamengo ile 1-1 berabere kalırken, yazın Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu kiralık gelen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta 90 dakika sahada kaldı ve savunmada kusursuz bir görüntü çizdi.

Yaz transfer döneminde Galatasaray’dan Vasco de Gama’ya kiralanan Carlos Cuesta, Brezilya ekibindeki ikinci maçına derbide çıktı.


Yeni takımındaki ilk maçında oyuna sonradan dahil olan ve attığı golle beraberliği getiren Cuesta, hafta sonunda Flamengo ile Vasco de Gama arasında oynanan “Classico dos Milhoes” derbisinde 90 dakika sahada kaldı.



Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken Vasco de Gama Teknik Direktörü Fernando Diniz, Kolombiyalı stoperin başarılı performans sergilediğini söyledi.



Brezilya basınından Globo Esporte’nin aktardığı habere göre Diniz Cuesta için, “Sadece sağlam bir performans değil, çok iyi bir performans. Savunmada hiçbir hata yaptığını sanmıyorum. Takım tehlikedeyken ivme kazanmasına yardımcı oldu.


Çok karakterli bir oyuncu ve Robert Renan ile birlikte transfer döneminde büyük bir başarı elde ettiler. Oyuncu transfer etmek için acele ediyorduk ve kısıtlı bütçemizle transfer döneminde bazı iyi transferler yapmayı başardık.” dedi.



Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Carlos Cuesta, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Vasco de Gama'ya kiralanmıştı.



#Carlos Cuesta
#Brezilya Ligi
#Vasco Da Gama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte yayın bilgileri