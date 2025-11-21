Sosyal medyadan, ''Yalancı, Hırsız, Tasmalı,'' gibi hakaretlere maruz kaldı. Akyol'a ayrıca sosyal medyadan ağır küfürler edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Akyol konuyla ilgili, ''Biz bunu hak etmiyoruz. Sadece yol yapmak trafiği rahatlatmaz, evet; hem yol yapıp hem alternatif çözümler üretmen gerek. Ama sende hiçbiri yok'' dedi.

ANKARA'NIN SIKINTISINI DİLE GETİRMEMİZİ ENGELLİYORLAR

Altındağ Belediye Meclis Üyesi Akyol, ''Mansur yavaşın paralı trol ordusu şahsıma partime ve parti yöneticilerimize ağza alınmayacak sözler söylediler. Ankara'da yaşayan bir vatandaş olarak trafik sorununu Mansur Yavaş'ın talebi üzerine dile getirdiğimde eleştirilerin hedefi oldum. Bir yorumda malum parti çalıştırmıyor yazmışlar buna cevaben belediye meclisi, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin çoğu kendi partilerinde olmalarına rağmen hem çalışmayıp hem bize suç atıyor bir de üzerine bizi çalıştırmıyorlar Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizin mikrofonlarını kapatıyorlar Ankaralı‘nın sıkıntılarını dile geçirmemize mani oluyorlar'' açıklamasında bulundu.

İŞ YAPMIYORLAR KONSERLER GÖZ BOYUYORLAR

Yavaş'ın iş yapmayı değil algı yapmayı hedeflediğin kaydeden Akyol, ''Konserlerle göz boyuyorlar. Gökçek dönemi belediyenin sosyal yardımları bütçenin yüzde 12’si iken şu an yüzde 8’e düşmüş durumda ve buna rağmen yardım yapıyoruz diyerek Ankaralıyı kandırıyorlar. Son 7 yılda Altındağ belediyesi ABB kendi sorumluluk alanındaki yolları yapmadığı için noktaların asfaltlamasını da yaptı. Altındağ caddelerini sürmekten aciz bir yönetim ile mücadele ediyor ve cadde sokak ayırmadan biz temizliyoruz. Yapılan hakaret suçlama ve atılan iftiraları sahiplerine misliyle iade ediyorum. Konuyu Ankaralı hemşerilerimizin vicdanına havale ediyorum'' dedi.







