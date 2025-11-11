Tepkilerin odağındaki Mansur Yavaş'tan 'trafik' çözümü: Yapay zekaya sorun

Ankara'daki trafik sorununa çözüm üretemediği için tepkilerin odağı haline gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisini 'yapay zekâ' ile savundu. Hemen her fırsatta şehir merkezine yol yapmanın trafiği daha da artıracağını iddia eden Yavaş, "Bu soruyu yapay zekâya sorun, yanıtı okuyun" dese de vatandaş hâlâ tepkili... Somut bir adım göremeyen Ankaralılar, Yavaş'a tepkisini, "O zaman bırakın ChatGPT yönetsin belediyeyi Mansur Bey" ifadeleriyle dile getiriyor.
Başkent Ankara’da, özellikle sabah ve akşam mesai çıkışlarında şehir içi trafik yoğunluğu ciddi bir gündem konusu hâline geldi.
Son dönemde artan şikâyetler, şehirde yaşayan vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkiliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, trafik sorununu çözmede yetersiz kalıyor.
Yavaş'tan 'trafik' eleştirilerine 'yapay zeka'lı yanıt
Gelen tepkiler üzerine Yavaş, X hesabından tepki çeken bir açıklama yaptı.
"O zaman Ankara'yı ChatGPT yönetsin"
-Nüfusu sürekli artan bir kentte hiçbir iyileşme yapmamak trafiği rahatlatır mı diye sorduğumuzda sonuç ne oluyor?
-Başkanım yapmayın. Her gün 2 saatten fazlası trafikte acı çekmekle geçiyor. Hayattan soğuttu. Nefret ettim bu şehirden. Sabah ofiste herkes trafik yorgunluğuyla pert. Akşamüstü dönüş trafiğini düşünmekten dertli. Biraz insanların hâlinden anlayın. En âcil gündem trafik.
-Peki kabul, alternatif çözümünüz ne? 6.5 yılda bununla ilgili ne yaptınız? 5 km'lik yolu akşam 1 saatte geliyoruz!
-Sizi çok yanlış yönlendiriyorlar, bu dediğiniz şey şehirden şehre değişiklik gösterir, İstanbul gibi çevresi denizlerle sınırlı şehir için evet doğru ama Ankara gibi coğrafi bir engel ile sınırlandırılmamış bir şehir için kesinlikle yanlış.