AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’dan Özel’e sert tepki: Hizmet yerine nefret kusanların son sığınağı provokasyondur

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

"KENDİ İÇ SAVAŞLARINI PERDELEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Yaptığı yazılı açıklamada CHP lideri Özgür Özel’i ve parti politikasını eleştiren Hakan Han Özcan, muhalefetin vizyonsuzlukla boğuştuğunu savundu. Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi partilerinin içindeki koltuk savaşlarını perdelemek için Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek siyaset yaptığını sananlar; milletin sabrını, devletin vakarını ve Türkiye’nin kırmızı çizgilerini hafife almaktadır."

"KİRLİ DİL DOĞRUDAN MİLLETİN SEÇİMİNE SALDIRIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli iradeyi temsil ettiğini vurgulayan Özcan, meclis önünde yaşanan gelişmelere de değinerek açıklamasına şöyle devam etti:

"Şunu herkes bilsin; Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu milletin defalarca iradesini emanet ettiği liderdir. O iradeye uzanan kirli dil; sadece bir kişiye değil, doğrudan milletin seçimine, devletimizin itibarına ve Türkiye’nin kazanımlarına saldırıdır. Ülkeye tek bir vizyon ortaya koyamayanların, proje üretemeyenlerin, hizmet yerine nefret kusanların son sığınağı sokak dili ve provokasyondur. Dün Meclis önünde atılan çirkin sloganlar; demokratik hak değil, siyasi çöküşün dışa vurumudur."

"TÜRKİYE ESER VE HİZMET SİYASETİYLE YÜKSELİYOR"

Hükümetin icraat odaklı siyasetine dikkat çeken AK Parti Ankara İl Başkanı, milletin sağduyusuna güvendiklerini belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

"Türkiye; kaosla beslenenlerin değil, eser ve hizmet siyasetiyle yol yürüyenlerin omuzlarında yükselmektedir. Milletimiz; kimin devlet ciddiyetini temsil ettiğini, kimin öfke ve nefret diliyle toplumu ayrıştırmaya çalıştığını açıkça görmektedir."







