AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Bursa susuzluğunun sorumlusu CHP belediyeciliği

20:3517/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Faruk Acar, Bursa’daki su krizini CHP’li belediyeyi eleştirerek değerlendirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Bursa'daki su krizinin sorumlusu olarak CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni gösterdi. Çınarcık Barajı dolu olmasına rağmen muslukların akmadığını hatırlatan Acar, sorunun yalnızca kuraklık değil, belediyenin ilgisizliği ve plansızlığı olduğunu vurguladı. "Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa'yı susuz bıraktılar." diyerek belediyeyi eleştirdi. Acar, Bursa'daki susuzluğun CHP belediyeciliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Bursa'da yaşanan su krizini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme taşıdı. Acar, Bursa'nın su kaynaklarının tükenmesinin yalnızca kuraklıkla değil, aynı zamanda "beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık"la da ilgili olduğunu vurguladı. Acar, bu durumu "CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa’ya yansıması" olarak nitelendirdi.

Evliya Çelebi'nin sözünü hatırlattı

Acar, Evliya Çelebi'nin "Velhasıl Bursa sudan ibarettir..." sözünü hatırlatarak, "Bugünse CHP’li Büyükşehir belediye yönetimi sayesinde, Bursa susuzluktan ibaret hale geldi" ifadelerini kullandı.

Acar, Uludağ'ın bereketiyle övünen şehirde, Çınarcık Barajı suyla doluyken muslukların akmadığını belirtti.

"Hamaset uğruna Yeşil Bursa’yı susuz bıraktılar"

Acar, sorunun kaynağının yalnızca kuraklık olmadığını, aynı zamanda "beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık" olduğunu ifade etti; "Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa’yı susuz bıraktılar." diyerek, CHP'li belediyeyi eleştirdi.



