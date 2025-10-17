AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: Bursa susuzluğunun sorumlusu CHP belediyeciliği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Bursa'da yaşanan su krizini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme taşıdı. Acar, Bursa'nın su kaynaklarının tükenmesinin yalnızca kuraklıkla değil, aynı zamanda "beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık"la da ilgili olduğunu vurguladı. Acar, bu durumu "CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa’ya yansıması" olarak nitelendirdi.