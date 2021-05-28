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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Dikili doğal gazla daha da değerlenecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Dikili’nin bu yıl doğal gaza kavuşması için altyapı çalışmalarının kısa sürede başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Dikili doğal gazla daha da değerlenecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir’in turistik ilçesi Dikili’ye doğal gaz yatırımının gelmesi için yaptıkları çalışmaların sonuna geldiğini dile getirerek, çevreci, ekonomik ve konforlu olan doğal gaz sayesinde vatandaşların daha da rahat edeceğine vurgu yaptı.

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AK Partili Dağ, doğal gaz için haziran ayını işaret etti

İlçenin doğal gaza kavuşturulması noktasında, AK Parti grubunun çabasıyla, Dikili Belediyesi Meclisi’nden onay almasının ardından süreci hızlandırmak için İzmir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve diğer kurumlarla yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuç aldığını aktaran Dağ, “Haziran ayında, Dikili’ye doğa gazın getirilmesi için, ilgili kurumlar altyapı çalışmalarına başlayacak. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından da Dikili’ye doğal gazın kavuşturulması hedefleniyor” dedi.

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“Dikili doğal gazla daha da değerlenecek”

Bundan sonraki süreci de yakından takip edeceğine işaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şunları söyledi:

  • “Daha önce Bergama ve Kınık’ta yaşayan vatandaşların doğal gazın nimetlerinden yararlanması için nasıl gayret ettiysek, Dikilililerin de bu hizmeti alması için çaba sarf ettik. Bu yıl Gazipaşa Mahallesi’nde başlatılan doğal gaz çalışmaları, daha sonra ilçenin tamamına yayılacak. Kente değer katacak bu yatırımın tamamlanmasıyla, vatandaşlarımız hem ısınma hem de sıcak su ihtiyaçlarını doğal gazdan temin edecek. Bu sayede enerjide de tasarruf sağlayacağız. İlk etapta, 3 bin 500 hane bu hizmetten yararlanacak. Doğal güzelliği ve sahilleriyle nam salan şirin ilçemiz Dikili doğal gazla daha da değerlenecek.”

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