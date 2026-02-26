AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu Bakü'de Hocalı Katliamı'nın 34. yılı törenine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene katıldı.
Zorlu, Hocalı Katliamı'nın 34. yılı nedeniyle Ana Feryadı Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta AK Parti adına çelenk bıraktı.
Tören sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zorlu, 34 yıl önce Hocalı'da dünyanın en kanlı katliamlarından birinin yaşandığını söyledi.
Zorlu, büyük devletlerin ve uluslararası kuruluşların pek çok defa olduğu gibi bu katliamı görmezden geldiğini kaydetti.
Zorlu, artık savaşın geride kaldığını ve Azerbaycan ile Ermenistan, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme yönünde adımlar atıldığını belirterek, şunları kaydetti:
Zorlu TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan'la görüştü
Zorlu, Bakü temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'la bir araya geldi.
Görüşmede Türk devletlerinin TÜRKPA gibi bir kuruluşa sahip olmasının büyük avantaj olduğunu dile getiren Zorlu, parlamenter diplomasinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan da görüşmede TÜRKPA'nın son dönemde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Hasan, TÜRKPA daimi komisyonlarınca model kanunların hazırlanması alanında sürdürülen çalışmalara işaret ederek, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) devlet başkanları zirve toplantılarında kabul edilen kararların hayata geçirilmesinde TÜRKPA'nın yasama sorumluluğuna değindi.
Zorlu YAP Genel Başkan Yardımcısı Budagov'la bir araya geldi
Zorlu, temasları kapsamında iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisini (YAP) ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov'la görüştü.
Görüşmede, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde stratejik müttefiklik düzeyine ulaştığı vurgulandı, Şuşa Beyannamesi'nin ikili ve bölgesel işbirliğinin gelişimine katkı sunduğu belirtildi.
Taraflar, Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtararak toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlamasının ardından bölgede yeni gerçekliklerin oluştuğunu, iki ülkenin ortak girişimlerinin barış ve istikrara hizmet ettiğini söyledi.
Partiler arası ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilirken, Zorlu YAP temsilcilerini bu yıl Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Türk Dünyası Birinci Siyaset Forumu'na davet etti.