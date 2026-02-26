Hocalı Katliamı unutulmadı: Kurbanlar Haça Dağı’nda anıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Nahçıvan Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen program kapsamında, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Iğdır'a gelen dağcılar, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne geçti.

pankartı ve Türkiye ile Azerbaycan bayrakları açtı.

Aralarında Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fikret Deniz ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi Murat Akay’ın da bulunduğu grup, tırmanışın ardından yaklaşık 4 saatte dağdan inerek etkinliği tamamladı.