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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye 84 milyondan çok daha fazlası

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile görüşmesinde konuşan

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bulgaristan Türklerinin varlığı, onlarla olan karşılıklı diyaloğumuzun devam etmesi de hem Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır, hem de Bulgaristan Türkleri için önemli bir fayda sağlayacaktır. Türkiye millet varlığımız dediğimiz şey sadece 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret değildir" dedi.

Haber Merkezi İHA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye 84 milyondan çok daha fazlası
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti.

"Balkan halklarını dost ve akraba olarak görüyoruz"

Kurtulmuş, Türkiye’nin Balkanlar’da barış vizyonuna sahip olduğunu belirterek, "Balkan halklarının tamamı tarihsel bağlarımızın çok kuvvetli olduğu dost ve akraba topluluklar olarak görüyoruz. Balkan ülkeleri arasındaki sorunların diyalogla, müzakereyle ve karşılıklı iş birliği içerisinde çözülebilmesi bütün balkanların, balkan coğrafyasını tabiri caizse bir esenlik adası haline gelmesi için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz" dedi.

"Türkiye’yi sadece Türkiye’den ibaret görmüyoruz"

"Biz genel olarak Bulgaristan’la iyi ilişkiler geliştiriyoruz. Şu ana kadar sorunsuz bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Özelde de Bulgaristan Türklerinin varlığı, onlarla olan karşılıklı diyaloğumuzun devam etmesi de hem Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır, hem de Bulgaristan Türkleri için önemli bir fayda sağlayacaktır. İfade ettiğim gibi biz Türkiye’yi sadece Türkiye’den ibaret görmüyoruz. Türkiye millet varlığımız dediğimiz şey sadece 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret değildir.

"Güçlü bir gelecek için ilişkilerimizi geliştirmek zorundayız"

Bulgaristan’ın coğrafi olarak Türkiye’ye en yakın bölgelerden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, "Hak ve Özgürlükler hareketinin bu ziyaretinin halklar arasındaki ilişkileri geliştirmek bakımından siyasi partiler üzerinden iyi bir diyalog kurulmasına yardımcı olacağı kanaatindeyim.

Çünkü ne kadar çok temas edersek ne kadar çok iş birliği içinde devam edersek, ne kadar çok fikirlerimizi projelerimizi gelecek tasavvurlarımızı birbirimizle paylaştırır ve bunları yakınlaştırabilirsek o kadar daha güçlü gelecek inşa etmemiz mümkün olur. Ben bu anlamda tekrar bu ziyaretiniz dolayısıyla teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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