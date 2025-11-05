Yeni Şafak
AK Parti Genel Sekreteri İnan: CHP öteden beri vizyonunu kaybetmiş bir organizasyondur

5/11/2025, Çarşamba
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "CHP millet için siyaset üreten bir yapı değil, öteden beri vizyonunu kaybetmiş bir organizasyondur" dedi.

İnan, CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerine cevap verdi. İnan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"CHP millet için siyaset üreten bir yapı değil kendi iç çekişmeleriyle hırsızların, yolsuzların, milletin kaynaklarını istismar eden dolandırıcıların aklanmasıyla meşgul, öteden beri vizyonunu kaybetmiş bir organizasyondur. Sen de böyle bir şebekenin sözcüsün. Demokrasiyi dilinden düşürmeyip şehirleri çöp dağlarıyla kirlettikleri gibi siyaseti de kirleten bu anlayış, millete rağmen siyaset yapmanın bedelini elbette sandıkta ödemeye devam edecektir."




