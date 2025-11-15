AK Parti Genel Sekreteri İnan: Siyaseti teslim almaya çalışan yapı ortaya çıkarıldı

"Gazetecilere fon akıtılmış, haberler satın alınmış, kamuoyu kirli parayla şekillendirilmiş. Toplantılar kameralar bantlanarak, jammerlarla sinyaller kesilerek yürütülmüş, belediyecilik değil, tam bir suç örgüt protokolü işletilmiş. CHP İstanbul İl Binası ise siyasi tarihimize kara bir utanç sayfası olarak suç parasıyla satın alınmış. Tüm bunların nihai amacı açıktır: Partiyi ele geçirmek, seçimleri manipüle etmek, devleti teslim almak. İtiraflar zaten gerçeği bağırıyor: 'Parti artık bizde', 'Hedef Cumhurbaşkanlığı', 'AVM'lerden 10 milyon dolar toplayacağız', 'Verileri Darkweb'e biz aktardık.' Son söz: Bu mesele belediyecilik falan değildir. Bu, parayla büyüyen, şantajla işleyen ve casuslukla beslenen, sınır tanımaz bir suç düzenidir. Ve unutulmasın: Bağımsız Türk yargısı, siyaseti teslim almaya kalkan bu yapıyı, ilişkileriyle ve delilleriyle birlikte tek tek ortaya çıkarmıştır."