AK Parti Genel Sekreteri İnan: CHP her türlü çetenin esiri

"Ama bugün yaklaşık bir buçuk, 2 senedir Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı'ndan genel başkan yardımcılarına kadar her gün Türk demokrasisinin seviyesini düşüren, Türk demokrasini ve siyaseti her geçen gün lekeleyen bir siyaseti Cumhuriyeti Cumhuriyet Halk Partisinin kadrolarında görüyoruz. Siyasette yer dolduramayan, milletin gönlünde karşılığı olmayan bir kadronun da Cumhuriyet Halk Partisinde karşımızda hizalandığını da görürüz. Çünkü başka sermayeleri yok. Ne fikirleri var ne vizyonları. Geriye sadece bu sözleri ve öfkeleri kaldı."