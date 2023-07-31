AK Parti hemşehri derneklerine odaklandı

Yerel seçim çalışmalarına ağırlık veren AK Parti, hemşeri derneklerinin de görüşlerini alacak. Yerel seçimler öncesinde seçmen davranışlarına odaklanan AK Parti, önümüzdeki günlerde STK ziyaretlerine de başlayacak. Bu kapsamda, kentlerdeki hemşehri dernekleri de ziyaret edilecek. Ziyaretlerde ana gündem maddesinin yerel seçimler bağlamında, CHP’nin kontrolündeki belediyelerin beklentileri karşılayıp, karşılayamadığı olacak.

AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları ağustos ayı ile birlikte bir ivme kazanacak. Bir yandan seçmenin nabzını tutmak için çalışmalar yapan AK Parti, diğer taraftan da yerel seçimlerde gösterilecek adaylar için hemşehri dernekleri ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Ziyaretlerde ana gündem maddesinin yerel seçimler olacak. Bu ziyaretlerde, CHP’nin kontrolündeki belediyelerin beklentileri hangi düzeyde karşıladığı olacak. Yerel seçimlere geçmiş seçimlerdeki seçmen refleksini tarayarak hazırlanan AK Parti’de, illere göre de hazırlıklara başlandı. Seçimden seçime yaşanan değişimleri değerlendiren AK Parti kurmayları seçmen tabanlı değişimleri de ele alan çalışmalara ağırlık verdi.