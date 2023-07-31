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AK Parti hemşehri derneklerine odaklandı

AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları ağustos ayı ile birlikte bir ivme kazanacak. Bir yandan seçmenin nabzını tutmak için çalışmalar yapan AK Parti, diğer taraftan da yerel seçimlerde gösterilecek adaylar için hemşehri dernekleri ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Yerel seçim çalışmalarına ağırlık veren AK Parti, hemşeri derneklerinin de görüşlerini alacak. Yerel seçimler öncesinde seçmen davranışlarına odaklanan AK Parti, önümüzdeki günlerde STK ziyaretlerine de başlayacak. Bu kapsamda, kentlerdeki hemşehri dernekleri de ziyaret edilecek. Ziyaretlerde ana gündem maddesinin yerel seçimler bağlamında, CHP’nin kontrolündeki belediyelerin beklentileri karşılayıp, karşılayamadığı olacak.

AĞUSTOS AYI İLE BİRLİKTE BİR İVME KAZANACAK

AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları ağustos ayı ile birlikte bir ivme kazanacak. Bir yandan seçmenin nabzını tutmak için çalışmalar yapan AK Parti, diğer taraftan da yerel seçimlerde gösterilecek adaylar için hemşehri dernekleri ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Ziyaretlerde ana gündem maddesinin yerel seçimler olacak. Bu ziyaretlerde, CHP’nin kontrolündeki belediyelerin beklentileri hangi düzeyde karşıladığı olacak. Yerel seçimlere geçmiş seçimlerdeki seçmen refleksini tarayarak hazırlanan AK Parti’de, illere göre de hazırlıklara başlandı. Seçimden seçime yaşanan değişimleri değerlendiren AK Parti kurmayları seçmen tabanlı değişimleri de ele alan çalışmalara ağırlık verdi.

OY DEĞİŞİKENLİĞİ

Her döneme ilişkin seçmen refleksleri ve bu reflekslerin sandık sonuçlarına yansıması, parti tercihi, adayların aldığı oy oranları, uzun yıllar aynı kalıp sonrasında yaşanan oy değişkenliği gibi parametreler üzerinden ölçülüyor.



#Siyaset
#AK Parti
#Yerel seçim
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