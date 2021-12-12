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İSTANBUL

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan 100 bin haneye ziyaret

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 2023 yılında yapılacak seçimler için şimdiden çalışmalara başladı. 31 bin sandıkta bulunan yaklaşık 100 bin sandık görevlisi evlerinde tek tek ziyaret edildi.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
​AK Parti İstanbul İl Başkanlığından 100 bin haneye ziyaret
31 bin sandıkta bulunan yaklaşık 100 bin sandık görevlisi evlerinde tek tek ziyaret edildi.

AK Parti İstanbul İl başkanlığı, İstanbul’da başlattığı ‘Sandık Tamam’ kampanyasıyla, 31 bin sandıkta bulunan yaklaşık 100 bin sandık görevlisini evlerinde tek tek ziyaret etti. Diğer illere de örnek olan çalışma, büyük beğeni topladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Şengül Karslı yapılan çalışmaya ilişkin Yeni Şafak’a bilgi verdi.

SEÇİM SANDIKTA KAZANILIR

Büyük gayretlerle on binlerce haneyi ziyaret ettiklerini belirten AK Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanı Şengül Karslı, yapılan ziyaretlerin ana amacının seçim güvenliğini sağlamak ve sandık görevlilerinin motivasyonunu sağlamak olduğunu vurguladı. Şengül Karslı şunları söyledi: “Bu kardeşlerimiz hiçbir karşılık beklemeden, tamamen gönüllülük esasıyla partimizin çalışmalarına yıllarca katkı sağlayan insanlar. Biz de parti olarak bu arkadaşlarımıza karşı vefalı davranmak, onların dertlerini, sorunlarını dinlemek ve önümüzdeki seçime hazırlamak için böyle bir çalışmayı başlattık. Çünkü seçim sandıkta kazanılır. Sandık milletin emanetidir. Bu anlayışla, çok şükür bugüne kadar, İstanbul’daki tüm sandık görevlilerimizi ziyaret ettik.”

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Şengül Karslı yapılan çalışmaya ilişkin Yeni Şafak’a bilgi verdi.n
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Şengül Karslı yapılan çalışmaya ilişkin Yeni Şafak’a bilgi verdi.n

HER İLÇEYİ TEK TEK GEZDİK

AK Parti İl Seçim İşleri Başkanı Şengül Karslı, sandıkların organizasyonunu zor bir durum olduğunu belirterek “Süreç içerisinde 39 ilçe ziyaretimizi gerçekleştirerek bu arkadaşlarımızla, aramızdaki ünsiyeti arttırmak için bir araya geliyor, geçen seçimlerin değerlendirmesini yapıyor önümüzdeki seçimler için yol haritamızı belirliyoruz. Özetle ekibimizle, yol arkadaşlarımızla tanıştık, güçlendirdik güncelledik. Materyallerimizi gözden geçirdik, tüm İstanbulda görevli arkadaşlarımızla dijital anket-analiz çalışması yapmak sureti ile sorunları tespit ettik, ortaya koydukları çözüm önerilerini aldık ve hatta 3 kademe seçim işleri başkanlarımızla bilgilerimizi güncelleyerek kavramlar eğitimleri yaptık” ifadelerini kullandı.

ONLARIN HİKAYELERİNİ DE DİNLEDİK

Karslı, “Cumhurbaş-kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çalmadık kapı bırakmayalım” talimatı üzerine pandemi şartlarının iyileşmesi ve aşılanma oranının da artmasıyla da İstanbul teşkilatları olarak çalışmalarımıza hız verdik. Ziyaret ettiğimiz hanelerde vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Yaptığımız ziyareler de hüzünlendiğimiz de oldu elbette bizler için yıllarca görev almış bir vatandaşımızın kanserden hayatını kaybettiğini öğrendik. Çalışmalarımız neticesinde, vefa-hatır-gönül alma-teşekkür ve en doğru kişiyi tespit çalışmasını çok şükür tamamlamış bulunmaktayız” dedi.

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