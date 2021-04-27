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POLİTİKA

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti MKYK toplandı
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta başladı.

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