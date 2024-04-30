AK Parti MYK toplanıyor: Masada hangi konu başlıkları var?

Ak Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 14'te başlayacak. Toplantıda, gündemdeki iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.





Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise MYK toplantısı sonrası Saat 19'da, 13'üncü "Çalışma Meclisi" toplantısı nedeniyle düzenlenen yemeğe katılacak.





Yaz dönemi çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla seçim sonuçlarının çok boyutlu olarak ele alınması ve analiz edilmesi için seçim sonuçları araştırma komisyonu kuruldu. "Türkiye'yi Dinliyoruz Projesi" hayata geçirildi.





AK Parti, önümüzdeki haftalarda “Türkiye’yi dinliyoruz” adlı çalışma ile oy kaybının yaşandığı bölgelere ağırlık vererek tüm yurtta bir saha taraması yürütecek.





Bu çalışmaya hem milletvekilleri hem AK Partili kurmaylar hem de teşkilat aktif olarak katılacak.







