Seçim sonrası ilk buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yle görüştü

Yakın dönemde evinde bir kaza geçiren ve kısa bir süre öncesine kadar kolunda sargı olduğu görülen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski sağlığına kavuştu. Dün MHP'nin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eşliğinde parkurda yürüyüş yaptığı anlar yer aldı. Şarkının sözleri, CHP yandaşı medya tarafından 'Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj' olarak gündeme getirildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, spekülasyonlara son noktayı koydu.