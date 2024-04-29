Seçim sonrası ilk buluşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi, Bahçeli'nin konutunda başladı.
Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda basına kapalı yapılan görüşme 45 dakika sürdü.
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.
Erdoğan'ı uğurladıktan sonra basın mensuplarının yanına gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gazetecilerin, sağlık durumunu sorması üzerine Bahçeli, "İyiyim" dedi.
Erdoğan ile Bahçeli, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını ve sivil anayasa çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendirdi, meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü. Gazze'deki son durumu ele aldı.
İkili son görüşmesini 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmişti.