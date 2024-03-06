AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel 37 vizyon projesini tanıttı

"Senelerdir de Şişli'ye bütün aday olan arkadaşlarımızın da seçilenlerin de her birinin ortak sunumu ve söylemi 'Otopark konusunu çözeceğim.' idi. Fakat çivi çakılmadı. Ben bu konuda çok iddialıyım. Diyorum ki 5 yıl içerisinde İstanbul'un Şişli ilçesi, en fazla zemin altı otoparkına sahip ilçemiz olacak"