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ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan Karabağ'da işgalcidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilimin gitgide tırmanması konusuna değinen Çelik, konuyu geçiştirenleri eleştirerek "İtidal tavsiye ediyoruz demek saldırganı teşvik etmek demektir. Her kim bu şekilde geçiştiriyorsa yaptığı Ermenistan’a destek vermekten ibarettir. Karabağ Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısı sonrasında Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından öne çıkan başlıklar:

"Ekim ayı içinde bazı il kongrelerimiz başlayacak Genel Başkanımız imkanlar ölçüsünde ya mesaj göndererek ya video konferansla ya da bizzat katılacaklar.

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  • (Diyarbakır anneleri) Bazı muhalefet partilerinin bu konuya hiç söz söylememesi dikkat çekiyor. Olur olmaz her konuda laf söyleyenlerin bu konuyla ilgili HDP ile aynı düzlemde durması vicdanı açıdan kabul edilebilir değil. Sessizliklerine son vermeye, gür sesle ve büyük bir sahiplenmeye sahip çıkmaya davet ediyoruz.

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Ermenistan Karabağ'da işgalcidir

  • İtidal tavsiye ediyoruz demek saldırganı teşvik etmek demektir. Her kim bu şekilde geçiştiriyorsa yaptığı Ermenistan’a destek vermekten ibarettir. Karabağ Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir.

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Ermenistan barışı bozan bir provokasyona imza atmıştır. Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Minsk grubu 30 yıldır hiçbir meseleyi çözememiştir adeta çözümsüzlüğü sürdürmek şeklinde bir faaliyet göstermektedir.

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Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kritik 72 saat: Türkiye dengeleri değiştirdi
Ermenistan ordusunun 28 yıl önce işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesi, son yılların en şiddetli çatışmalarına sahne oldu. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği provokasyona çok sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, kapsamlı bir harekatla 7 köyü ve stratejik tepeleri ele geçirdi. Bu operasyonlarda en fazla öne çıkan konu Türk SİHA'larının aktif faaliyetleri oldu. SİHA'lar çok sayıda Ermeni askerini, zırhlı aracını ve hava savunma sistemini imha etti. Peki Dağlık Karabağ işgali sona erecek mi? Bu çatışma nereye evrilecek? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, çatışmalardan bugüne kadar geçen 72 saati tüm detayları ile ele aldı.


(Pompeo'nun Yunanistan ziyareti) ABD’nin tarafsız duruşuna gölge düşüren bir durumdur. Adada sadece Rum tarafının ziyaret edilmesi, Yunanistan’ın 2 defa ziyareti, tek yönlü destek açıklamaları bölge barışına hizmet etmez. Müttefiklik ilişkilerimiz açısından yakışıksız bir durum ortaya çıkar. Dengeli politikasına geri dönmesi gerektiğini düşünüyoruz."

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