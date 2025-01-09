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AK Parti Sözcüsü Çelik iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklayan Özel'e yanıt verdi: Günün siyasi fıkrası

AK Parti Sözcüsü Çelik iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklayan Özel'e yanıt verdi: Günün siyasi fıkrası

18:379/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
AA
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AK Parti Sözcüsü Çelik iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklayan CHP lideri Özgür Özel'e yanıt verdi.
AK Parti Sözcüsü Çelik iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklayan CHP lideri Özgür Özel'e yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi. Çelik, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış.
" ifadesini kullandı.


ÖZEL'İN BÜYÜK SÜRPRİZİ 'KIRMIZI KART'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat vererek duyurduğu merakla beklenen büyük sürprizini açıkladı. Özel eline aldığı kırmızı kartı göstererek, "Seçimi getirene kadar Erdoğan’a kırmızı kartı gösteriyoruz. Onu gördüğünüz yerde ona kırmızı kartı gösterin. Bu kırmızı kart ay yıldızlı al bayraktan renklerini alan Millet İttifakı’nın bayrağıdır, sembolüdür" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel


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#Özgür Özel
#Ömer Çelik

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