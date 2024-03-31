AK Parti Sözcüsü Çelik oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, Seyhan ilçesindeki Lütfiye Kısacık İlkokulu'na giderek 1072 numaralı sandıkta oy verdi.
Oy verme işlemi sonrası açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye'de tam bir demokrasi şöleni olduğunu söyledi.
Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
#Ömer Çelik
#AK Parti Sözcüsü
#31 Mart
#yerel seçimler
#Adana
1 saat önce