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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki: Biden'dan çok Cumhurbaşkanımızı hedef almasındaki maksat açıktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çelik, "Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’in sayın Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz. Biden’dan daha çok Cumhurbaşkanımızı hedef alan ifadeler kullanmasının maksadı açıktır" dedi.

Haber Merkezi İHA
AK Parti Sözcüsü Çelikten Akşenere tepki: Bidendan çok Cumhurbaşkanımızı hedef almasındaki maksat açıktır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener'in bu tutumuna tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Çelik şunları söyledi:

Bugün İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’in düzenlediği grup toplantısında, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz.

"Cumhurbaşkanımızı hedef almasındaki maksat açıktır"

Bu açıklamalarda ABD Başkanı Biden’a tepki göstermek değil Biden üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almak gibi bir kasıt açıkça kendisini göstermektedir. Biden’dan daha çok Cumhurbaşkanımızı hedef alan ifadeler kullanılmasının maksadı açıktır.

"Müttefikleri HDP'nin soykırım iftirasına sustular"

Kendi siyasi müttefikleri HDP doğrudan milletimize soykırım iftirası ile yüzleşmeyi önerirken sustular. Bütün enerjilerini dışardan gelen her saldırıyı Cumhurbaşkanımıza karşı kullanmak için harcıyorlar.

Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini nasıl güçlü bir mücadele ile koruduğuna milletimiz ve tüm dünya şahittir. Her vesileyle Cumhurbaşkanımıza saldıranlar ise bu mücadelenin yıpratılması için çalışıyorlar.

"Muhalefet husumet cephesinin parçası oldu"

Dış dünyada son zamanlarda Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırıların ana sebebi, Karabağ’da Azerbaycan’a verdiğimiz destek ile Türkiye’nin yakın bölgesindeki jeopolitik stratejisinde geri adım atmamasıdır. Keşke muhalefet adına konuşanlar bu husumet cephesinin parçası olmasaydı.

Dolayısıyla dış politikamızın bizi bu noktaya getirdiğini öne süren muhalefet, aslında milli çıkarlarımızdan vazgeçmeyi, geri adım atmayı teklif etmekte, dış politikada bağımlılığı bir politika olarak benimsiyor gözükmektedir.

Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda tavizsiz ve kararlı olduğu izaha muhtaç değildir. Birileri bu konularda sadece husumet diliyle konuşurken, Cumhurbaşkanımız milletimizin diliyle en kararlı politikalara imza atmaktadır.

Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan çirkin ifadeler sadece Milletimize iftira atan dış çevrelere destek vermekten ibarettir. Milletimiz nezdinde bir hükmü ve değeri yoktur.

Milletimize ve tarihimize yönelik iftiraya “ama”sız tepki gösteremeyen, sözde milliyetçilik adına milli çıkarlarımızdan vazgeçmemizi salık verenlerin tutumunu milletimize ve tarihe havale ediyoruz.

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