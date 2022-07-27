AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bedelini mutlaka öderler

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle:
Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye’yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır.
Musul Başkonsolosluğu’muza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Türkiye’yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler.
Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır.
Musul Başkonsolosluğu’muza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRIYI BÖYLE DUYURMUŞTU
Musul Başkonsolosluğumuza Yönelik Saldırı Hk. https://t.co/avi3VmMz7e pic.twitter.com/8CPqnAOsUV
Musul Başkonsolosluğumuza Yönelik Saldırı Hk. https://t.co/avi3VmMz7e pic.twitter.com/8CPqnAOsUV— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 27, 2022