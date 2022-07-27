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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bedelini mutlaka öderler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; Musul Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. AK Parti Sözcüsü Çelik, yapılan saldırı ile ilgili Türkiye’yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler.

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Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bedelini mutlaka öderler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle:
Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye’yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır.

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