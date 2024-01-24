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AK Parti ve CHP'nin adaylarının adı da soyadı da aynı: Aynı ilçede yarışıyorlar

31 Mart yerel seçimlerine 67 gün kaldı. Partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Artvin’in Hopa ilçesindeki AK Parti ve CHP adayları arasında eşine az rastlanır bir benzerlik yaşandı. İki partinin belediye başkan adaylarının ad ve soyadlarının aynı olması dikkat çekti.

13:02 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Utku Cihan - Utku Cihan
Utku Cihan - Utku Cihan

Artvin’in Hopa ilçesinde aday belirleme sürecinde ilginç bir benzerlik yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen Utku Cihan oldu.

AK Parti'de ise aday belirlenmese de 5 aday adayı içinden, ilginç benzerlikle öne çıkan isim Ati Utku Cihan oldu.

Utku Cihan ismiyle seçime girecek her iki partinin ilçe teşkilatları ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, bu durumun seçim kampanyasına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

İlçede 'Utku Cihan', 'Utku Cihan'a karşı yarışacak yorumları yapılıyor.




#AK Parti
#CHP
#Artvin
#Hopa
39 dakika önce
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