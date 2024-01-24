AK Parti ve CHP'nin adaylarının adı da soyadı da aynı: Aynı ilçede yarışıyorlar

AK Parti'de ise aday belirlenmese de 5 aday adayı içinden, ilginç benzerlikle öne çıkan isim Ati Utku Cihan oldu.

Utku Cihan ismiyle seçime girecek her iki partinin ilçe teşkilatları ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, bu durumun seçim kampanyasına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.