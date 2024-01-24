AK Parti ve CHP'nin adaylarının adı da soyadı da aynı: Aynı ilçede yarışıyorlar

Artvin’in Hopa ilçesinde aday belirleme sürecinde ilginç bir benzerlik yaşandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen Utku Cihan oldu.
AK Parti'de ise aday belirlenmese de 5 aday adayı içinden, ilginç benzerlikle öne çıkan isim Ati Utku Cihan oldu.
Utku Cihan ismiyle seçime girecek her iki partinin ilçe teşkilatları ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, bu durumun seçim kampanyasına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.
İlçede 'Utku Cihan', 'Utku Cihan'a karşı yarışacak yorumları yapılıyor.